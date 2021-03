IL BOLLETTINO

PORDENONE E UDINE Il tasso di contagio in Friuli Venezia Giulia schizza quasi all'11 per cento. È l'effetto della classica riduzione dei tamponi che si verifica nei fine settimana. Sul territorio sono stati trovati 398 contagi, ma con appena 3.658 tamponi effettuati. Ancora una volta la provincia di Udine ha fatto segnare ben 171 casi. Basso il dato di Pordenone, con appena 27 nuovi infetti in 24 ore. I totalmente guariti sono 66.574, i clinicamente guariti 2.506, mentre quelli in isolamento risultano essere 13.836.

IN CORSIA

Sale la pressione sul sistema sanitario, soprattutto nei reparti di Terapia intensiva. Le Rianimazioni accolgono tre pazienti in più e ora sono 70 le persone ricoverate in gravi condizioni, mai così tante. E vicino il limite del 40 per cento dei posti occupati, una quota mai raggiunta dalla seconda ondata in poi. In leggero aumento anche i ricoveri in Area medica, con i reparti che ora ospitano 532 persone. E in serata la Regione ha presentato un piano d'emergenza per aggiungere 200 posti in più sul territorio. È stata predisposta una programmazione in due fasi. La prima, a fronte di una situazione che riguarda Asufc appena rimodulata (372 posti letto di cui 39 intensivi tra Udine, Palmanova e San Daniele del Friuli), prevede per Asugi un ampliamento di 33 posti letto a Cattinara, 24 a Gorizia e ulteriori 15 nel privato. Relativamente ad AsFo sono 24 i posti letto riconvertibili in prima battuta. Per la seconda fase l'AsuFc ha pianificato una riconversione di 37 posti a Palmanova e 5 intensive a Udine, mentre per Asugi sono previsti ulteriori 30 a Gorizia e altri 6 posti di intensiva a Cattinara. Nell'Asfo è fissata la riconversione di altri 40 posti letto, con la possibilità di espandere a ulteriori 25.

I DECESSI

Sono 17 le vittime del Covid nelle ultime 24 ore. Undici i morti in provincia di Udine, territorio che paga il tributo più alto anche dal punto di vista delle vite spezzate dalla malattia. Zero vittime per il terzo giorno consecutivo in provincia di Pordenone.

IL RESOCONTO

Nel settore delle residenze per anziani è stato rilevato un caso di positività tra le persone ospitate. Da registrare nell'AsuFc la positività al Covid di un oss; nell'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina di un infermiere e di un medico; nell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale di un medico.

