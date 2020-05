SOLIDARIETÁ

UDINE Quasi 2 milioni di euro. Non stupisce se si parla della solidarietà dei friulani, anche oggi come nel '76 tutti uniti per ripartire. Grazie agli oltre 1,7 milioni di euro donati dei cittadini e delle imprese del Friuli Venezia Giulia alla Protezione civile regionale per l'emergenza coronavirus verrà avviato, in collaborazione con Insiel, un innovativo progetto di telemedicina rivolto alle persone affette da Covid-19 e verranno forniti agli enti locali e alle forze dell'ordine degli ozonizzatori per la sanificazione degli ambienti, degli strumenti, delle attrezzature e dei mezzi di servizio. E' questa la generosità sintetizzata nelle parole del vicegovernatore con delega, Riccardo Riccardi che spiega come con quasi un milione e mezzo Insiel svilupperà e renderà rapidamente operativo un sistema informatico che, attraverso un kit consegnato a domicilio alle persone in isolamento, consentirà il monitoraggio a distanza e in tempo reale del loro stato di salute e trasmetterà i dati direttamente al sistema sanitario. In questo modo i sanitari potranno avere un quadro chiaro e costantemente aggiornato della situazione clinica, basato su parametri oggettivi, senza l'intervento di operatori sanitari, tranne in caso di necessità. Si tratta di un progetto molto innovativo che oltre a migliorare l'assistenza alle persone positive al Covid-19 o entrate in contatto con soggetti ammalati aumenta il livello di sicurezza del personale sanitario, che potrà ridurre ancora di più il rischio di esposizione al virus.

IL PROGETTO

I restanti 400mila euro donati dai cittadini verranno utilizzati per dotare gli enti locali e le forze dell'ordine di strumenti che, attraverso l'immissione di ozono, favoriscono la sanificazione degli ambienti di lavoro, delle strumentazioni e dei mezzi di servizio ha spiegato Riccardi. Si prova a ripartire in piena sicurezza, insomma e a dare fiducia sono anche i dati emessi dalla protezione civile: solo 15 nuovi casi positivi, numeri che fanno ragionare sul dopo emergenza, pur senza dimenticare che in Fvg sono 3.025 i contagiati dal Covid-19. Ma si guarda anche ai tanti che hanno vinto contro il virus, ben 1.421 e a quelli che sono guariti con riserva, altri 145. E si guarda al continuo decrescere di pazienti nelle terapie intensive che oggi si contano su poco più delle dita di due mani, 11 persone e a 109 ricoverati, anche loro in calo. In calo pure le persone in isolamento domiciliare, 1.050.

LE VITTIME

Più difficile parlare di calo quando di mezzo ci sono le vittime, altre 4 ieri che portano a 289 il numero complessivo di morti da Covid-19 in regione. Ma adesso si giarda avanti e non senza qualche pungolo tra i politici, soprattutto se ci si mette di mezzo anche la tecnologia. Diverse le critiche arrivate dai consiglieri regionali di opposizione in attesa di risposte puntuale all'ultima seduta in aula, ma la beffa della rete ha costretto alla sospensione. Ero pronto a rispondere a tutto afferma Riccardi - In ogni caso risponderò di persona ai quesiti posti dai consiglieri nel corso della seduta d'aula che si terrà la prossima settimana a Udine. Proprio perché ritengo importante che sia ben chiaro quanto rilevante è lo sforzo compiuto dalla Regione per tutelare i cittadini e contrastare la diffusione del Covid-19, la prossima settimana relazionerò in aula in merito alle questioni rimaste in sospeso e tutti avranno le dovute risposte. Come quelle richieste, ma per via espitolare dal capogruppo dei Cittadini, Tiziano Centis sulla spinosa questione dell'hospice di San Vito al Tagliamento dove sono in corso indagini.

Lisa Zancaner

