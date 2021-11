Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CASOUDINE Sono oltre 370 gli alunni in isolamento o quarantena a Codroipo ed è il caso che fa più scalpore in provincia, per i numeri complessivi in gioco degli studenti costretti a casa (o in Dad) causa virus seppur in via ampiamente prudenziale. Ma si registrano contagi (e relative misure per il contenimento della diffusione del covid) anche a Tolmezzo, Bordano, Venzone, Tarvisio e Udine, come fa sapere il dipartimento di Prevenzione...