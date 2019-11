Contadinanza e Contarena, lo spinoso nodo locazioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Quella delle locazioni, per Palazzo D'Aronco, sembra essere una bella grana e non solo quando affitta appartamenti, come nel caso degli inquilini morosi su cui l'amministrazione nell'ultimo anno ha fatto una ricognizione e a cui ha presentato lo sfratto. Anche quando i locali di sua proprietà ospitano attività commerciali, infatti, sorgono problemi di mancati pagamenti. L'ultimo caso, riguarda la Casa della Contadinanza del Piazzale del Castello, che, secondo una determina dirigenziale del 22 ottobre scorso, doveva al Municipio...