Consulenze fantasma, sei denunce

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CASOUDINE Corsi di aggiornamento inesistenti per quasi 400 ignare aziende agricole e sei persone finiscono nei guai. Il meccanismo era ben congegnato e poteva passare inosservato. Consisteva nell'addebitare alle realtà agricole l'assistenza prestata loro in campo amministrativo, per corsi e per consulenze inesistenti, chiedendo poi il rimborso alla Regione Friuli Venezia Giulia. Lo scenario risale al 2006. Allora la Regione Fvg istituì il Sissar cioè il Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale, per finanziare le...