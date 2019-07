CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONSORZIOUDINE Con l'approvazione della giunta regionale, il bilancio consuntivo dell'esercizio 2018 del Consorzio di bonifica pianura friulana, approvato dal Consiglio dei delegati, è diventato operativo. Il bilancio si suddivide in 17 milioni di euro per l'attività corrente, e 21 milioni di euro per l'attività di investimento legata alla realizzazione di nuove opere di bonifica in delegazione dallo Stato e dalla Regione, o di interventi per l'ammodernamento e l'incremento del patrimonio consortile, che per l'anno 2018 hanno riguardato...