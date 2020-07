OPERE

LATISANA Nuovi lavori a Latisana e Sedegliano. Il 2020 è stato caratterizzato dall'emergenza sanitaria e da un inverno e una primavera estremamente siccitosi.

Eventi che però non hanno rallentato l'attività del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, che ha continuato ad operare sul territorio senza interruzioni, anche nelle condizioni più difficili per «portare l'acqua dove non c'è per fini irrigui e toglierne dove ce n'è troppa», ed evitare quindi pericoli di allagamento.

«I servizi essenziali che il consorzio gestisce - afferma la Presidente Rosanna Clocchiatti - impongono una gestione e manutenzione continua delle opere di bonifica sul territorio affinché gli interventi siano rapidi ed efficaci, a salvaguardia di tutto il territorio. Alle aziende agricole sono stati assicurati tutta una serie di servizi, dall'irrigazione antibrina, a quella primaverile per scongiurare i danni della siccità, fino all'irrigazione estiva, tutti rivelatisi indispensabili per una produzione agricola economicamente efficiente e di qualità».

NUOVE OPERE

Anche per quanto riguarda le nuove opere, l'attività sta proseguendo serrata. Già nel mese di settembre, una volta ultimate le fasi di progettazione e di affidamento, partitranno i lavori realizzati con la collaborazione del Cafc per la mitigazione del rischio idraulico nel comune di Latisana, zonaa nord di via Trieste (frazione di Latisanotta), per 1.550.000 euro finanziati dalla Protezione civile. Sempre in autunno avranno inizio i lavori di trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nel comune di Sedegliano per un importo di oltre tre milioni di euro, di euro, che vedranno coinvolti circa 470 ettari e ben 250 ditte.

PROGETTI

«Le attività tecniche di progettazione e realizzazione di nuovi lavori - evidenzia il responsabile, Michele Cicuttini - vengono anche costantemente monitorate per quanto riguarda il risultato operativo e il loro grado di efficientamento. Nei primi cinque mesi dell'anno il Consorzio ha realizzato quasi sette milioni di euro di nuovi lavori, frutto di una costante attenzione lungo tutte le fasi di progettazione e di realizzazione, che consente di contenere le tempistiche e ridurre gli oneri, con conseguenti benefici per il bilancio».

