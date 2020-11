IL CASO

TRIESTE (al) Sarà verificata con le realtà simili esistenti a livello regionale la disponibilità a discutere ipotesi di sinergia e collaborazione e sarà costituita una cabina di regia con il coordinamento dell'assessore alle Politiche agricole Stefano Zannier per interloquire con i vertici del Consorzio, nell'interesse strategico regionale rispetto al futuro dell'ente. Si vigilerà, non da ultimo, sugli sviluppi della vicenda. Lo prevede la mozione approvata ieri all'unanimità dal Consiglio regionale riguardo alle future sorti del Consorzio agrario del Friuli Venezia Giulia, realtà che conta 101 anni di vita, 2.200 soci con Coldiretti socio di riferimento e 220 dipendenti con sede principale a Basiliano. Il Consorzio è al centro di un progetto fortemente sostenuto da Coldiretti nazionale che intenderebbe portarlo entro una piattaforma di carattere nazionale, per affrontare con maggior massa critica le sfide dell'agricoltura del presente e del futuro. Il progetto, che è stato illustrato l'altra sera in regione agli associati di Coldiretti dai vertici associativi, presente anche il presidente nazionale, ha fatto sorgere però diversi interrogativi, anche all'interno del Consiglio di amministrazione che non si è ancora espresso sulla questione. Il tema è considerato così importante per il comparto agricolo nel suo complesso da essere stato portato all'attenzione del Consiglio regionale, sebbene la Regione nulla possa nel concreto trattandosi di un ente privato. La scorsa settimana si è tenuta un'audizione dei vertici del Consorzio in II commissione, presieduta dal leghista Alberto Budai al termine della quale tutte le forze politiche si sono trovate d'accordo per far votare una mozione d'urgenza in Consiglio, con la quale chiedere precisi impegni ai massimi organismi regionali. Dopo il voto unanime di ieri, Budai si è impegnato «a portare avanti quanto deciso dal Consiglio e dalla Giunta. La posizione politica unanime e trasversale raggiunta in Aula ha aggiunto è un importante segnale e un messaggio di unità in nome dell'interesse generale dell'agricoltura Fvg». Per il consigliere regionale dei Cittadini Tiziano Centis «va ascoltata la preoccupazione di centinaia di soci e dipendenti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA