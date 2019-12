Consiglio unito sulle isole ecologiche e diviso sulla Tari

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IERI SERAUDINE Sì bipartisan alle isole ecologiche zonali, ma è scontro sulla Tari provvisoria in consiglio comunale. Ieri sera, l'assemblea ha approvato l'ordine del giorno del capogruppo Pd Alessandro Venanzi e del consigliere Giovanni Govetto di Fi per valutare la realizzazione nelle aree densamente abitate di isole ecologiche, videosorvegliate e dotate di chiave o tessera elettronica, per risolvere alcune criticità nei condomini. «La giunta dà parere favorevole ha detto l'assessore al bilancio Francesca Laudicina - perché comunque...