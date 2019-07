CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONSIGLIOUDINE Via libera al taser per la Polizia Locale. L'adozione sperimentale della nuova dotazione, presentata dall'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani come una scelta di buon senso, ha avuto il sostegno del centrodestra, di Prima Udine e dei 5 Stelle. Contrario invece il centrosinistra che ha accusato l'amministrazione di portare avanti un'operazione di propaganda. Non capisco le motivazioni dietro questa decisione ha detto Federico Pirone (Innovare) -, a Udine la pistola è in dotazione dal 1999 ed è stata usata solo due volte,...