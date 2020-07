CONSIGLIO

UDINE Da settembre, ci sarà una nuova linea di autobus che collegherà la periferia est all'Ospedale. La nuova tratta è legata al progetto Experimental City: entro la fine dell'anno, infatti, sarà sistemato il centro intermodale della Fuc (ferrovie Udine Cividale), dove saranno realizzati anche un punto per il bike e per il car sharing. L'idea dell'amministrazione è di far partire da lì anche una nuova linea che da via Cividale porti verso l'Università e il Santa Maria della Misericordia. Per introdurre la novità nel trasporto pubblico locale, però, non si attenderà la fine dei lavori (prevista per maggio 2021): come ha spiegato ieri in consiglio comunale il dirigente Damiano Scapin, Palazzo d'Aronco ha concordato con la Saf di avviare la sperimentazione da settembre, quando ricomincerà anche l'anno scolastico.

VIALE VENEZIA

Prima ci si confronterà sulle proposte progettuali, poi si valuterà la tutela dell'asse di accesso ovest della città. Il consigliere del M5Stelle, Domenico Liano ha presentato ieri la richiesta, stimolata dal comitato spontaneo dei cittadini e sostenuta da tutta l'opposizione, di inserire viale Venezia nel piano paesaggistico regionale, per tutelarne la valenza storica e ambientale. Il discorso si è ovviamente intrecciato con quello del progetto delle tre rotonde che dovrebbero mettere in sicurezza la viabilità della strada e il vicesindaco Loris Michelini è intervenuto per spiegare: «Stupisce che questa richiesta sia sostenuta anche da chi era consigliere o assessore quando è stata scelta la nuova viabilità ha detto in riferimento al centrosinistra -. Comunque, c'è un finanziamento del Cipe che dovremo restituire se non procediamo col progetto; abbiamo così deciso di ampliare la sistemazione anche ai controviali, ai marciapiedi e ai percorsi ciclabili. Abbiamo chiesto ai professionisti di farci alcune proposte progettuali che ci sono state appena consegnate e che valuteremo per decidere se procedere. Chiedo quindi al consigliere di sospendere la sua richiesta e di confrontarci prima sui progetti». Una richiesta che Liano ha accettato, purché la commissione apposita si riunisca in breve tempo. Nella stessa occasione, Michelini ha anche annunciato che saranno piantati altri 36 alberi lungo l'asse stradale: «Si tratta di alberi che sono stati tolti negli anni e che vanno ripiantati».

Il consiglio comunale ha anche approvato i nuovi regolamenti sulla Tari, sull'Imu e sulla Cosap. I testi hanno recepito alcune modifiche normative, ma, soprattutto, la giunta ha inserito alcuni articoli nuovi che permettono al Comune di prevedere riduzioni ed esenzioni delle tariffe nonché proroghe nei pagamenti, in casi eccezionali o in situazioni di disagio economico: provvedimenti che servono a regolarizzare gli sgravi che erano già stati decisi per supportare in particolare le attività economiche messe in difficoltà dall'emergenza sanitaria. Il presidente della commissione Politiche sociali Marco Valentini ha annunciato che sarà convocata la seduta chiesta dall'opposizione per parlare della situazione sanitaria legata in particolare alla Cavarzerani, con l'audizione del Prefetto Angelo Ciuni.

