PORDENONE Due delibere di carattere urbanistico e una in materia di appalti all'ordine del giorno del Consiglio comunale di oggi, che il presidente Andrea Cabibbo ha convocato per le 17.30. Quest'ultima, di competenza dell'assessore Mariacristina Burgnich, è relativa alla convenzione con cui si stabilisce che il Comune di Pordenone sia l'ente capofila e di conseguenza la stazione appaltante nella gara per la fornitura di farmaci e parafarmaci per le farmacie dei Comuni di Pordenone, Cordenons, Sacile, e San Vito al Tagliamento. Le altre due, presentate dall'assessore Cristina Amirante, riguardano rispettivamente il parere sull'ampliamento di un insediamento produttivo in zona Centro commerciale all'ingrosso della Dtm snc e l'approvazione della variante numero 17 al Prgc del Piano attuativo comunale (Pac) numero 46 in zona commerciale H2 di viale Treviso.

Ma il Consiglio si aprirà con la trattazione delle interrogazioni, che hanno per oggetto il finanziamento per la formazione agli esercenti e l'incasso degli introiti delle sanzioni (Movimento 5 Stelle), chiarimenti sugli alberi sulla statale 13 e sul Piano antismog (Partito democratico). La conclusione della seduta è stata fissata dalla conferenza dei capigruppo per le 21.30. Se tuttavia l'esame delle delibere dovesse concludersi prima di quell'ora, si passerà alle mozioni, a cominciare dalla proposta del Gruppo consiliare di Fratelli d'Italia di esprimere solidarietà alla senatrice Liliana Segre e a tutte le vittime dei regimi totalitari. La proposta, tuttavia, incontra la perplessità di Nicola Conficoni (Pd), che ricorda come Fratelli d'Italia a Maniago abbia votato contro la proposta di conferire la cittadinanza onoraria a Liliana Segre perché non è legata al nostro territorio. «Anche il Friuli occidentale, però, ha pagato un prezzo altissimo alla follia nazifascista sottolinea il consigliere di opposizione . Ci domandiamo dunque con quale credibilità in Consiglio comunale a Pordenone i rappresentanti del partito guidato da Giorgia Meloni presenteranno la mozione per manifestare solidarietà alla straordinaria e impegnata testimone di quanto le leggi razziali e i campi di sterminio abbiano fatto sprofondare l'umanità nell'abisso. Dopo gli insulti e le minacce subite dalla senatrice, purtroppo, negli ultimi giorni in diverse regioni italiane sono accaduti altri preoccupanti episodi di antisemitismo. Di fronte a tanto odio e intolleranza, è importante reagire manifestando anche solo simbolicamente vicinanza alla comunità ebraica e riaffermando i valori che hanno animato la Resistenza di cui è figlia la Costituzione».

