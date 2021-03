CONSIGLIO COMUNALE

UDINE Raddoppiano le pattuglie della polizia locale in Borgo della Magnolie. Lunedì sera, in consiglio comunale, è stato l'assessore alla sicurezza, Alessandro Ciani, a illustrare le azioni che l'amministrazione sta mettendo in campo per il presidio del territorio, intervenendo su un ordine del giorno presentato dalla capogruppo della Lega, Lorenza Ioan, che chiedeva di potenziare la videosorveglianza nei quartieri di Paderno, Sant'Osvaldo e San Domenico e che è stato approvato: «Pochi giorni fa ha detto Ciani -, abbiamo fatto un sopralluogo a Sant'Osvaldo con il consigliere Andrea Cunta proprio per valutare le zone dove sono necessari maggiori controlli. Dalla Regione, inoltre, è arrivata la conferma di ulteriori 250mila euro per le telecamere, che saranno installate in zone in cui insistono le scuole e nelle aree frequentate da bambini e anziani». L'assessore ha poi risposto alle critiche dell'opposizione che aveva attaccato la giunta Fontanini, accusandola di non essere riuscita a migliorare effettivamente la sicurezza in città, scaricando le responsabilità su altri: «Un anno fa ha risposto l'assessore -, c'era un consigliere del Pd che faceva i calcoli su quante edizioni di vìVicino/lontano si potessero fare con le ingentissime cifre investite in videosorveglianza (il riferimento è in particolare al piano per 67 nuovi occhi, con un investimento di circa 670 mila euro, ndr). Per noi, la sicurezza è una priorità. Da un mese c'era una pattuglia appiedata della polizia locale a presidiare il quartiere delle Magnolie e da cinque giorni l'abbiamo potenziata: invece di due ci sono quattro agenti; i risultati si vedono anche dalle sanzioni aumentate, soprattutto relativamente al divieto del consumo di alcol. L'opposizione vuole farci lezioni sulla sicurezza, quando fine a qualche anno fa negava il problema. Non prendo lezioni su questo tema dalla sinistra: sono disponibile a confrontarmi con chiunque abbia idee, ma non con chi ritiene che questi fondi vadano investiti in ulteriori edizioni di Vicino/lontano».

VACCINI

L'assessore alle Politiche sociali Giovanni Barillari ha illustrato alcuni numeri sulla campagna vaccinale a Udine: «In città ha detto -, ci sono 8.860 over 80, 300 quelli non trasportabili. Ne sono stati vaccinati 4.470, più tutti quelli nelle case di riposo. Oltre a questi, sono state vaccinate 9mila persone delle altre categorie. Sia gli anziani, sia i disabili che non si possono muovere, sono stati contattati direttamente e saranno vaccinati questa settimana». Sul tema vaccini, è stato bocciato l'odg di Eleonora Meloni (Pd) che chiedeva di trovare sedi per la somministrazione delle dosi: «Non possiamo trovare altri spazi ha detto -, perché l'AsuFc ha già fatto l'accordo con la Fiera, unico posto idoneo ad ora ad ospitare la vaccinazione di massa, dove vengono somministrate 288 dosi al giorno e dove, il 23 e 24 marzo, saranno fatti 2mila vaccini al giorno a favore dei residenti udinesi nella fascia degli aventi diritto». Lo stesso Barillari ha anche spiegato che ci sono ancora fondi per i buoni spesa e che quindi i termini per la presentazione delle domande saranno riaperti: «Nel 2020 ha detto rispondendo a Meloni che chiedeva nuovi fondi ad hoc -, erano stati esauriti i soldi a disposizione. C'è stata ora una seconda tranche di 670 mila euro arrivati dal governo: ne hanno beneficiato circa 900 nuclei per un importo di 328 mila euro, quindi abbiamo ancora fondi per riaprire i termini. Questo significa che abbiamo messo a disposizione quanto serviva».

STRATEGIE FUTURE

È stato approvato all'unanimità, invece, l'odg di Federico Pirone (Innovare) affinché Udine si candidi ad ospitare il Centro Nazionale di Alta tecnologia ambiente ed energia o per il Biofarma: «Il governo ha detto Pirone -, mette in palio 1,6 miliardi di euro per aprire questi centri. Se Udine, a nome di tutto il Friuli e con il sostegno di Regione, Università e categorie, potesse concorrere e vincere sarebbe un'opportunità significativa di sviluppo e crescita». L'ipotesi è piaciuta anche al sindaco Pietro Fontanini, intervenuto per dare il suo sostegno.

Alessia Pilotto

