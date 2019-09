Consiglieri soddisfatti: la protesta ha portato tanta gente in strada

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I COMMENTIUDINE Decisamente soddisfatti gli organizzatori del presidio pro alberi secolari svoltosi ieri in viale Palmanova: «Nonostante il caldo e un calendario non proprio favorevole, è pur sempre sabato 31 agosto, la partecipazione è stata importante», ha evidenziato al termine il capogruppo del Pd in Consiglio comunale, Alessandro Venanzi. Un'iniziativa organizzata insieme a Siamo Udine perché «siamo allarmati da quanto sta succedendo», ha proseguito la consigliera Dem Eleonora Meloni, portando l'esempio di viale Palmanova:...