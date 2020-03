Consiglieri regionali a scuola di procedimenti telematici, per essere pronti lunedì 30 marzo a sostenere il dibattito e il voto a distanza sul disegno di legge che interviene a modificare termini di scadenza di rendicontazioni, bandi, pagamenti e altri adempimenti, tutte misure a favore delle famiglie e tessuto produttivo regionale colpite dalla crisi economica conseguente all'epidemia da coronavirus.

«Tra domani e giovedì Insiel farà un breve corso a gruppi di dieci consiglieri per volta per garantire che i lavori del Consiglio procedano nelle forme dovute, ancorché a distanza», ha spiegato ieri il presidente Pier Mauro Zanin, al termine della conferenza dei capigruppo, anch'essa realizzata per via telematica. «Venerdì faremo le prove generali e lunedì saremo il primo Consiglio regionale in Italia a procedere anche con il voto a distanza».

Per la seduta d'Aula i consiglieri dovranno recarsi negli uffici regionali a loro più vicini (Udine, Tolmezzo, Pordenone, Trieste), per una connessione garantita. «La connessione può essere effettuata anche da casa, assumendosi però la responsabilità nel caso in cui le cose non dovessero funzionare», ha precisato Zanin. Al disegno di legge che l'Aula dovrà analizzare, il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello, ha preannunciato un emendamento che, se accolto, innalzerebbe al 100% la garanzia dei Confidi, solo per il periodo emergenziale. «Questa è la soluzione per garantire i canali di credito, in un momento in cui le imprese ne hanno fortemente bisogno», ha sottolineato l'esponente Dem. Nel corso della settimana si riuniranno la IV e la I commissione per esaminare preliminarmente il disegno di legge, mentre giovedì la II commissione si esprimerà sui Regolamenti attuativi della legge 3/2020 (provvedimenti per l'emergenza) varati dalla Giunta regionale la settimana scorsa e su quello che la stessa Giunta licenzierà nella seduta di mercoledì. Ieri l'assessore regionale Sergio Bini ha avuto, infatti, un incontro a distanza con le categorie economiche per la definizione tecnica degli ulteriori provvedimenti che la Regione si appresta a mettere in campo a sostegno dell'economia del Fvg.

