«Consigli di quartiere, no a vetrinette politiche»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'idea dei Consigli di quartiere quale strumento di dialogo con i cittadini è da condividere. Ciò però non esime il Patto per l'Autonomia udinese dal muovere alcune osservazioni, spiegando di non condividere l'impostazione della struttura dell'organismo interamente nominata dal sindaco con ben 6 rappresentanti politici più 3 esponenti delle associazioni, magari amiche della maggioranza... Con questa scelta - riflette il Patto - non ci sono veri spazi di rappresentanza per i cittadini comuni che, svincolati dai partiti, vorrebbero mettersi...