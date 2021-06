Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

OPEREUDINE (al.pi.) Palazzo D'Aronco punta ad avere scuole sempre più sicure. Dopo l'avvio del cantiere alla primaria Alberti, ieri sono stati consegnati ufficialmente i lavori per l'adeguamento sismico della Zorutti di via XXX Ottobre, per un importo di circa 1,1 milioni di euro. La sistemazione dell'edificio che risale agli anni 20 del secolo scorso sarà eseguita dalla ditta Sabinot srl di Basiliano e durerà nove mesi, ma nel frattempo i...