UDINE Le dosi di vaccino non si trovano e Confindustria Udine sbotta: «Situazione insostenibile e inaccettabile».

«La storia si ripete. Le stesse difficoltà che le aziende, a suo tempo, avevano riscontrato nel reperire sul mercato mascherine chirurgiche e gel igienizzanti si stanno replicando oggi con i vaccini antinfluenzali 2020. Allo stato attuale, nulla ci è dato di sapere sulla effettiva quantità di dosi di vaccino a disposizione di imprese e cittadini, se non che le stesse sono contingentate. E' una situazione insostenibile e inaccettabile che, per l'ennesima volta, dimostra come il nostro Paese, anche in situazioni più che prevedibili, non è in grado di programmare».

Nella parole della presidente di Confindustria Udine Anna Mareschi Danieli, c'è tutto il disappunto per un problema che, di giorno in giorno, si fa sempre più pressante: «L'incertezza sulla disponibilità delle dosi di vaccino antinfluenzale, considerato un ottimo antidoto preventivo per contrastare la diffusione del virus Covid-19, mette di fatto a repentaglio - denuncia la presidente dell'Associazione degli Industriali - la sicurezza dei collaboratori delle nostre fabbriche e, di conseguenza, anche la stessa operatività delle realtà produttive e dei cittadini tutti».

Proprio per sostenere fattivamente la prevenzione antinfluenzale nei luoghi di lavoro, Confindustria Udine (e ancor prima Confindustria Alto Adriatico) si è attivata con le organizzazioni sindacali Cgil Udine, Cisl Udine, Cisl Alto Friuli e Uil Friuli, nell'ambito del Comitato paritetico territoriale udinese (Ctpu), firmando un accordo in cui è promossa nelle imprese associate a Confindustria la campagna di vaccinazione antinfluenzale a favore dei lavoratori che volontariamente vi aderiranno. Le imprese che, in base a questa intesa, stanno scegliendo di effettuare le vaccinazioni antinfluenzali a favore dei dipendenti e dei lavoratori somministrati si stanno anche assumendo l'impegno a coprirne il costo in un'ottica di responsabilità sociale e attenzione alla salute dei propri collaboratori.

«Molteplici sono le adesioni già pervenuteci da parte delle aziende perché - evidenzia Mareschi Danieli - il senso di responsabilità è nel Dna delle imprese friulane. E si badi bene che se per la Regione il costo per dose è di pochi euro, per i privati lo stesso sale fino ad almeno 15-20 euro. Spiace e siamo i primi ad essere sconcertati che, a fronte di tante telefonate ricevute dai nostri imprenditori (si parla già di migliaia di dosi prenotate), che ci chiedono supporto nel reperimento del vaccino, noi al momento non possiamo fare altro che alzare bandiera bianca, perché di queste dosi richieste nessuno, e quando dico nessuno intendo proprio nessuno (Regione, aziende di produzione, farmacie) sa darci indicazioni sulle quantità disponibili e dove poterle reperire. L'unica certezza è che le dosi che fino all'anno scorso venivano ordinate (entro marzo) alle farmacie dalle aziende che già si facevano promotrici di questo servizio di welfare per i collaboratori non saranno garantite, perché è stato disposto che le forniture prima di tutto saranno riservate ai medici di Medicina generale per le vaccinazioni delle categorie cosiddette fragili (e ci mancherebbe altro), successivamente verranno operatori sanitari, forze dell'ordine e insegnanti e solo dopo tutti gli altri».

