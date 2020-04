LA CANDIDATURA

UDINE Confindustria Udine, con la presidente Anna Mareschi Danieli, lancia ieri mattina una petizione per Mario Draghi, ex presidente della Bce, come presidente del Consiglio e si scatenano le reazioni, non tutte a favore. Pollice a favore dal presidente della Regione, Massimiliano Fedriga (Ln), pollice verso dal ministro dello Sviluppo Economico, il triestino Stefano Patuanelli (M5S), cui si aggiungono la deputata del Pd Debora Serracchiani, il segretario regionale Dem Cristiano Shaurli e diversi esponenti pentastellati.

Online, la proposta prima ancora che le firme raccoglie commenti i più diversi, in una quantità tale che nel pomeriggio da Confindustria Udine si attivano i canali per far sapere l'esatta parternità dell'idea, veicolata dalla presidente ma pensata dal fondatore di Biofarma, nonché già candidato alla presidenza degli industriali friulani, Guido Scarpa. Il quale non ha problemi a confermare che «sì, l'idea mi è venuta pensando al dopo, quando sarà superata la fase emergenziale. Inizialmente ne ho parlato con alcuni colleghi, nella convinzione che nella fase che verrà servirà competenza, esperienza e relazioni, aspetti che contraddistinguono Draghi per come l'abbiamo conosciuto».

Andando con ordine, la presidente Mareschi Danieli nella nota mattutina ha considerato che nella situazione che si è creata a causa del Covid-19 «serve un'assunzione di responsabilità, coraggiosa e innovativa, che sappia superare i modelli del passato nelle relazioni interistituzionali e nei rapporti tra le forze politiche, perché le decisioni da prendere, i negoziati da affrontare, i problemi da risolvere sono e saranno complessi e sfidanti». Perciò «l'Italia ha bisogno di mettere in campo la massima competenza che possiede e Mario Draghi, a nostro giudizio, rappresenta tutto questo». Lanciata l'iniziativa, che segue un dibattito già sviluppatosi nei giorni scorsi a livello nazionale attorno al ruolo dell'ex presidente della Banca europea, Fedriga ribadisce una posizione già espressa alcuni giorni fa e cioè che Draghi sarebbe «un elemento di garanzia per il Paese».

Per Patuanelli, invece, la petizione è «surreale nel tempismo e, soprattutto, nei contenuti. Un governo e un presidente responsabili e rispettati ci sono già» e, sembra ricordare, pochi giorni fa hanno firmato un decreto Liquidità che prevede per le imprese 400 miliardi. «La nostra petizione non è in alcun modo una posizione di tipo politico», precisa Scarpa. «È una riflessione e una proposta. Non vogliamo che sia strumentalizzata a fini politici», aggiunge, evocando la libertà di pensiero sancito dalla Costituzione. «Dopo il Governo Conte, c'è solo il Governo Conte», ribattono però gli eletti del M5S in Parlamento e in Regione. E l'ex presidente della Regione Serracchiani osserva che «chi ricopre ruoli di rappresentanza ed esprime competenze dovrebbe sapere che le crisi di Governo fanno male all'economia e all'industria, e in questo momento poi sarebbe una sciagura. Conte sta guidando il Paese in un momento difficile e va sostenuto».

Intanto auspicano «al più presto una riapertura delle attività produttive», tema avanzato a più riprese dagli industriali, anche otto Ordini professionali della provincia di Udine commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, architetti, geometri, ingegneri e periti industriali , mentre oggi ci sarà un incontro a distanza tra Confindustria Fvg, sindacati, tecnici della sanità, Protezione civile Fvg, Fedriga, Riccardo Riccardi e gli assessori Sergio Bini, Alessia Rosolen e Stefano Zannier per condividere un protocollo regionale per il riavvio delle attività.

Antonella Lanfrit

