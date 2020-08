LE PREVISIONI

UDINE La pandemia in corso e le conseguenti misure di contenimento stanno comportando forti contrazioni nell'attività produttiva in tutti i principali Paesi. Un problema in più per il tessuto economico e produttivo friulano, che storicamente ha sempre potuto contare sul volano rappresentato dall'export, aspetto questo che ha permesso alle imprese friulane di riuscire a barcamenarsi anche negli anni difficili della crisi internazionale innescatasi dopo il 2008, pur in presenza di un mercato interno che da anni si dimostra asfittico, anche a causa dell'esasperante burocrazia e di riforme tanto attese e spesso annunciate, ma mai attuate.

L'ANALISI

«In regione, secondo le elaborazioni dell'Ufficio Studi di Confindustria Udine su dati Prometeia spiega Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine - si stima una flessione del Pil del -10,4% nel 2020 (era salito dello 0,6% nel 2019, ndr). L'indicatore si riporterà in positivo nel 2021, con un +6%. Il ritorno ai livelli pre-crisi potrebbe essere accelerato se i fondi comunitari, ad iniziare dal Recovery Fund, saranno utilizzati per concentrarsi sulle riforme necessarie al nostro Paese e su alcuni grandi obiettivi: realizzare le infrastrutture materiali e immateriali di cui si parla da decenni, impostare la scuola, la ricerca e la formazione per fare fronte alla competizione internazionale, varare un piano idrogeologico di tutela del nostro territorio, migliorare la sanità, riformare la giustizia e la pubblica amministrazione, senza trascurare la digitalizzazione del nostro territorio, perché, anche se siamo molto ben posizionati a livello italiano, restiamo i primi fra gli ultimi».

CONSUMI E INVESTIMENTI

I consumi delle famiglie nel 2020 subiranno una forte contrazione, -9,9% (erano saliti dello 0,4% lo scorso anno, si prevede faranno segnare un +6,3% nel 2021) con una ripresa graduale, anche per forme di risparmio precauzionale: «Abbiamo bisogno di fiducia conferma la presidente perché altrimenti la liquidità continuerà a rimanere parcheggiata nei conti correnti e la domanda interna rimarrà asfittica».

Blocchi produttivi, situazione di incertezza e difficoltà finanziarie di molte imprese rappresentano un freno importante agli investimenti, per i quali nell'anno in corso ci si attende un calo del -18,8% (e un +9% nel 2021) - sottolinea Mareschi Danieli -. La componente delle costruzioni, penalizzata dal blocco dei cantieri nella prima parte dell'anno, dovrebbe ricevere un maggiore impulso nella seconda, anche a seguito degli incentivi fiscali per l'efficientamento energetico e sismico, mentre per gli altri settori saranno determinati gli andamenti dei mercati internazionali e le dinamiche della ristrutturazione delle catene globali del valore».

EXPORT E OCCUPAZIONE

Quanto al commercio con l'estero, la presidente di Confindustria Udine rimarca che «alla flessione delle esportazioni nella prima parte del 2020 dovrebbe seguire una parziale ripresa nella seconda. In media d'anno l'export regionale è stimato in calo del -15,3%. L'export tornerà ad aumentare nel 2021, +10,9%».

Sul terreno del lavoro, invece, le dinamiche temporali vedranno dispiegarsi gli effetti della crisi in un tempo successivo: quest'anno il tasso di disoccupazione dovrebbe attestarsi sul 6,6%, in crescita di mezzo punto rispetto allo scorso anno, ma con un deciso peggioramento previsto nel 2021: 8,5%. «Il tasso di disoccupazione è previsto in aumento il prossimo anno conferma e conclude Mareschi Danieli - per poi ridiscendere quando torneranno ad aumentare gli occupati, coerentemente con il quadro di ripresa generale».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA