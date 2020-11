IL MONDO DEL LAVORO

UDINE «No, imprese edili non hanno chiuso causa personale positivo al Covid, ma certo ci sono state squadre che hanno dovuto momentaneamente fermare la loro operatività per sottoporsi al test. L'avere ora la possibilità di avere i test rapidi grazie al gruppo d'acquisto organizzato da Confindustria Udine, aiuta ulteriormente l'attività delle nostre imprese».

Così Angela Martina, presidente dell'Ance Udine, fotografa la vita al tempo del Covid in un settore lavorativo piuttosto particolare, quello edile che nella scorsa primavera aveva temuto per il lockdown e ora riesce a fronteggiare la seconda ondata mantenendo i cancelli aperti.

«Con Ance nazionale abbiamo creato protocolli molto stringenti per garantire la sicurezza sul lavoro e procedure molto puntuali per agire nel caso si riscontrino positività aggiunge Martina -. Ciò ci ha consentito di poter ben operare e affrontare adeguatamente gli eventuali casi».

Il settore edile, quindi, in provincia di Udine sembra reagire alla situazione di crisi generalizzata, anche perché «il lavoro per ora c'è», sottolinea la presidente provinciale Ance Udine.

Tuttavia, precisa, «manca la possibilità di una visuale di lungo periodo e questo naturalmente ci preoccupa per il 2021».

GUARDANDO AL FUTURO

Non rassicurano a sufficienza, per esempio, le possibili ricadute del «bonus 110%» per gli interventi dedicati all'efficientamento energetico e al consolidamento antisismico. «Attorno a questa possibilità l'interesse è notevole ammette Martina - ma è legata soprattutto a piccoli interventi. Sulle operazioni importanti grava infatti la ristrettezza dei tempi, poiché la misura allo stato è prevista fino a fine 2021. Un lasso di tempo troppo contenuto per dare corso a tutto l'iter burocratico legato ai lavori importanti e alle connesse pratiche per ottenere il bonus».

L'auspicio degli edili friulani è, dunque, che lo Stato possa ufficializzare quanto prima una proroga che in molti ambienti è data per quasi certa.

GRUPPO D'ACQUISTO

Intanto ora anche le imprese edili potranno contare sulla quota parte dei 18mila tamponi rapidi che Confindustria Udine ha acquistato e sta per distribuire alle aziende associate, che in tal modo potranno avere riscontri veloci rispetto alla situazione del contagio nei siti produttivi.

«Questa non è esattamente la nostra mission spiega la presidente Anna Mareschi Danieli , ma dobbiamo essere flessibili e tempestivi nel rispondere a qualsivoglia necessità dei nostri associati. Del resto, non è la prima volta che accade».

Già nel mese di marzo, infatti, le imprese industriali hanno cominciato a organizzarsi per minimizzare il rischio da contagio, applicando i Protocolli sicurezza anti Covid.

«La stessa Confindustria Udine, pur non essendo questa la sua attività caratteristica ricorda Mareschi Danieli - è diventata una centrale d'acquisto per mascherine e gel igienizzante a beneficio soprattutto delle piccole e medie aziende associate, che non riuscivano a reperire sul mercato tali presidi di sicurezza. Lo abbiamo fatto prosegue la presidente - per poter continuare a lavorare, certo, perché questo sta nel Dna delle imprese, ma lo abbiamo fatto e continuiamo a farlo perché le imprese sanno che la salute e la sicurezza dei lavoratori sono le priorità su cui basare tutte le proprie azioni».

IL METODO

Di concerto con Confindustria Friuli Venezia Giulia, Confindustria Alto Adriatico e tutte le sigle sindacali regionali e territoriali, gli industriali hanno deciso peri tamponi rapidi che assicurano una sensibilità del 96,52%, una specificità del 99,68%, risultati in 15 minuti dall'esecuzione del prelievo e lettura visiva del risultato».

Dopo la prima tranche di 18mila tamponi, l'associazione degli industriali provvederà all'acquisto di altra fornitura, date le necessità manifestate dalle aziende.

