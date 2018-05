Confidimprese, più fondi dall'Europa per la crescita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ASSEMBLEAUDINE Garanzie per la crescita delle imprese da un lato, accantonamenti a copertura dei deteriorati dall'altro. Corre su due binari paralleli l'attività del Confidimprese Fvg, i cui soci si sono ritrovati in Assemblea generale di Udine, alla presenza del presidente Roberto Vicentini, per l'approvazione del bilancio consuntivo 2017, oltre che per inquadrare quella che sarà l'attività del 2018, grazie soprattutto alle ultime positive notizie, ossia la prima tranche da 6 milioni frutto dell'operatività del Fondo Por Fesr e la...