Confidimprese arriva a quota 14mila

IMPRESEUDINE Superano quota 14 mila i soci di Confidimprese Fvg. Ma non c'è solo l'aumento della base sociale. C'è anche il matrimonio con il Congafi Industria Trieste che ha ingranato e ci sono fidi garantiti per 330 milioni di euro e un'operatività che fa segnare un incremento del 17% nel primo quadrimestre 2019. Sono questi li ingredienti messi in luce ieri all'approvazione del bilancio 2018 in assemblea. «Dati davvero lusinghieri ha spiegato il presidente di Confindimprese Fvg Roberto Vicentini nella sua relazione che confermano il...