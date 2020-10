I NUMERI

UDINE Garantiti 30 milioni di nuovi mutui per le imprese del Friuli Venezia Giulia colpite dalla crisi economica innescata dalla pandemia in corso.

Archiviati gli ottimi risultati di gestione del 2019, il 2020 ha visto Confidimprese Fvg protagonista nel sostegno delle imprese colpite dalla crisi generata dalla pandemia in corso.

Confidimprese FVG, intermediario finanziario vigilato da Banca d'Italia, svolge un importante ruolo - assegnatole e riconosciutole dalle Associazioni di categoria e dalla Regione - di efficace ed efficiente strumento di politica industriale, aiutando le imprese ad accedere al credito a condizioni vantaggiose.

La concessione della garanzia del Confidi, che può arrivare in taluni casi fino al 100% del finanziamento richiesto, consente all'impresa di azzerare o quantomeno ridurre significativamente le altre garanzie richieste; in molti casi fa la differenza tra ottenere o non ottenere il credito.

Il bilancio semestrale 2020, presentato dal presidente Roberto Vicentini e approvato dal Consiglio d'amministrazione vede una esplosione del numero di associati e un forte incremento dei volumi garantiti.

Nei primi 6 mesi dell'anno si registra una fortissima crescita della base sociale, con l'ingresso di 445 nuovi Soci, incremento quasi pari al numero degli associati nell'intero anno precedente, che porta il complessivo numero dei Soci a superare le 14.000 unità.

In questi mesi il Confidi ha garantito nuovi affidamenti per oltre 75 milioni di euro di cui quasi 30 milioni di interventi speciali covid liquidità, questi con percentuali di copertura dei rischi di norma pari al 80%.

Un tanto ha permesso di incrementare i complessivi volumi di operatività del +6%, con un volume complessivo di affidamenti garantiti che al 30.06.2020 ha raggiunto i 330 milioni di euro.

L'intervento speciale covid a sostegno dei soci si è basato su un incremento delle percentuali di garanzia a prima richiesta, con coperture ben oltre il 50% ordinario - tra l'80% ed il 100%, su mutui e su linee a breve come il Conto Corrente e lo smobilizzo crediti fino a 300mila euro. Questa operatività è spesso supportata dalla controgaranzia del Fondo centrale di garanzia, particolarmente apprezzata da tutti gli istituti di credito. Applicati anche sconti, ora del 25%, sui prodotti covid. L'intervento poi si è basato su un azzeramento dei costi per l'accesso alle moratorie previste sia dai dl che dagli accordi Abi per tutte le proroghe e moratorie al 30 settembre. Il Cda sta studiando soluzioni per confermare importanti scontistiche anche per le ri-proroghe e ri-moratorie nonché per tutte le nuove proroghe e moratorie al 31 gennaio 2021.

I conferimenti comunitari, nazionali e regionali, unitamente ad una oculata gestione ed un contenimento del livello dei crediti deteriorati, hanno permesso di elevare gli indici di solidità patrimoniale ad oltre il 27%.

In chiusura dei lavori il presidente Vicentini ha posto l'accento, trovandone piena condivisione da parte di tutto il Consiglio di amministrazione, sulla opportunità che diventa immediato impegno di progettare, insieme alle banche partners, soluzioni finanziarie idonee per sostenere le imprese che manifestino ancora problemi di liquidità.

