CONFERMA UDINE Romeo La Pietra è stato confermato presidente di Professionisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CONFERMAUDINE Romeo La Pietra è stato confermato presidente di Professionisti per il Fvg, l'associazione costituita da ordini, collegi e professionisti della regione che ha tra gli scopi promuovere i valori e la figura del professionista in un'ottica di interesse generale del territorio. Tratteggiando il terreno d'impegno dell'associazione nel nuovo mandato, La Pietra ha ribadito la «convinzione che lo sviluppo e la crescita della nostra regione passino attraverso la centralità del lavoro della conoscenza in cui il ruolo dei professionisti...