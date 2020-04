IL COMPARTO

UDINE «Un'agenda folle». Confcommercio Fvg bolla così, senza giri di parole, la road map illustrata dal presidente del consiglio Giuseppe Conte riguardante le riaperture del settore commerciale. «Il ritardo con cui si intende far riaprire negozi, pubblici esercizi e professioni del terziario è inaccettabile». Il presidente regionale Giovanni Da Pozzo insieme ai presidenti Gianluca Madriz (Gorizia), Alberto Marchiori (Pordenone) e Antonio Paoletti (Trieste) trasmette così lo sconcerto e la rabbia che sta montando tra le 18mila attività ferme dal 12 marzo che, dopo aver accettato il lockdown, ora non riescono a giustificare le scelte prese da Roma. Nonostante il continuo calo di casi in regione, infatti, la scelta di riaprire solo dal 18 maggio le prime attività e lo slittamento all'1 giugno per bar e ristoranti vanificando l'ultimo ponte disponibile, è considerata incomprensibile. «Fedriga salvi il commercio e i pubblici esercizi» messi in ginocchio da un mese e mezzo di entrate azzerate o ridottissime a cui si aggiunge l'attuale assenza del supporto economico promesso. «Confidavamo che il governo tenesse conto di una situazione economica sotto gli occhi di tutti e invece è emersa, nella freddezza di date troppo lontane nel tempo, l'inadeguatezza di una politica che si fa dettare la linea della comprensibile prudenza delle commissioni sanitarie». Scelte che, per Da Pozzo, non sono adeguate «al contesto regionale in cui il contagio è sempre stato sotto controllo. È insensato che alle nostre imprese venga negato di ritornare a lavorare in sicurezza». Confcommercio Fvg, che ha già consegnato alla Regione le proprie considerazioni sul protocollo sanitario, lancia l'allarme «il rischio è che tantissimi operatori non siano nelle condizioni di andare avanti». Un futuro che si prospetta catastrofico, per questo motivo «facciamo appello al presidente Fedriga perché faccia valere a Roma le ragioni di un territorio che può e deve poter riaprire negozi e bar prima delle date fissate dal governo. Ci batteremo per evitare che l'incapacità della politica nazionale si traduca in un gigantesco disastro sociale ed economico».

TARVISIO

Contro le decisioni di Conte anche il mandamento di Tarvisio che si unirà alla protesta #iononapro. Questa sera diversi tavoli verranno simbolicamente apparecchiati per l'ultima volta e domani una quarantina di imprenditori locali «ma speriamo siano molti di più» consegneranno le chiavi delle loro attività nelle mani del sindaco Renzo Zanette. «Vogliamo sensibilizzare l'opinione pubblica - spiega il presidente Mauro Cestaro - protestando in maniera civile contro una decisione che non fa altro che prolungare questa agonia». Ancora una volta ad essere messa sotto accusa è la mancanza di chiarezza «la confusione sulle varie normative che riguardano bar, ristoranti, alberghi o negozi di abbigliamento». Dopo le dichiarazioni di Conte, paiono allontanarsi anche le possibilità di una rapida riapertura dei confini: «I nostri clienti austriaci ci chiamano e continuano a chiederci quanto potranno tornare da noi. L'unica cosa che ci è rimasta da fare è chiedere loro ancora un po' di pazienza». Cestaro, che nei giorni scorsi ha stimato per Tarvisio un calo degli incassi annuali del 60%, ribadisce che non c'è più tempo da perdere: «Per molti la stagione estiva è già andata. Riaprire a maggio non porterà di certo le code davanti ai negozi mentre per i ristoratori sarà ancora peggio se davvero dovranno aspettare giugno per riaprire. Siamo consapevoli che quest'anno dovremo in sostanza puntare solo sul mercato italiano, ma chiediamo alle istituzioni comunali e regionali di fare tutti gli sforzi possibili affinché, prima possibile, si permetta anche ai nostri clienti austriaci di ritornare a Tarvisio».

Tiziano Gualtieri

