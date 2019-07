Confcommercio cambia lo statuto Arriva la figura del segretario

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CONFCOMMERCIOUDINE Un ricambio generazionale, senza perdere in esperienza. Ma anche un nuovo modello organizzativo, da verticale a orizzontale, con l'obiettivo di un rafforzamento della presenza e dell'attività sul territorio. L'assemblea degli eletti di Confcommercio provinciale di Udine ha dato il via libera alle modifiche statutarie che da oggi prevedono in organigramma la figura del segretario generale e non più quella del direttore generale, un cambio strutturale già adottato da Confcommercio nazionale.La novità segna così il...