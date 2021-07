Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

CATEGORIEUDINE «Il prossimo triennio saremo impegnati sulla riforma della Politica agricola comunitaria, in grande ritardo. Ci preoccupano soprattutto gli aspetti concreti della sua applicazione, la necessità della semplificazione burocratica e la qualità e quantità di interventi mirati sulle aziende. In regione dovremo lavorare per ricomporre il settore vitivinicolo». È il programma che ha delineato ieri per Confagricoltura Udine il...