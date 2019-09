Condannato in Friuli Arrestato in Germania

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOUDINE Un cittadino russo di 47 anni, ricercato in quanto condannato con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è stato tratto in arresto dagli agenti della Polizia di Stato con il coordinamento della Procura di Udine e della Direzione centrale della Polizia criminale (servizio per la cooperazione internazionale di Polizia).Gli agenti della Questura del capoluogo friulano, in forza alla Squadra Mobile, in collaborazione con i colleghi della Polizia di frontiera di Roma Fiumicino hanno infatti eseguito un ordine di...