«Concorsi e carenza di personale le mie priorità in agenda»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE REAZIONIUDINE (cdm) Appena rientrata in quel Friuli a cui la lega a stretto filo la sua storia, umana e professionale, la dirigente Daniela Beltrame ha voluto rivolgersi a tutte le istituzioni con cui collaborerà, dai presidi («che per molti anni hanno sostenuto il peso delle reggenze e che continuano a farsi carico del lavoro amministrativo a causa della carenza di Dsga») ai sindacati (a cui promette un «costante confronto costruttivo»), dai Prefetti alla Regione. Per raccontare l'affetto per la sua terra («Dove dal 1993 al 2014 ho...