IL PIANO

UDINE Il Comune di Udine sanerà gli inadempimenti relativi ai locali storici dati in concessione. Ieri, infatti, l'assessore al patrimonio Francesca Laudicina, ha incontrato la Soprintendenza alle Belle Arti dopo la lettera con cui il braccio territoriale del Ministero della Cultura aveva comunicato all'amministrazione che non risultavano le richieste di autorizzazione per le locazioni degli immobili vincolati. Una questione che può sembrare tecnica, ma che ha ricadute concrete sui negozi e bar ospitati, ad esempio, al piano terra di Palazzo D'Aronco (si tratta di dieci attività commerciali). La legge prevede che «qualora si proceda alla concessione in uso o alla locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di cui al comma 1, le prescrizioni e condizioni contenute nell'autorizzazione sono riportate nell'atto di concessione o nel contratto di locazione e sono trascritte, su richiesta del soprintendente, nei registri immobiliari. L'inosservanza, da parte del concessionario o del locatario, delle prescrizioni e condizioni medesime, comunicata dal soprintendente alle amministrazioni cui i beni pertengono, dà luogo, su richiesta delle stesse amministrazioni, alla revoca della concessione o alla risoluzione del contratto, senza indennizzo». A mancare, quindi, sono queste autorizzazioni previste dal decreto legislativo 42 del 2004. Ed è per chiarire la situazione che il Comune ha chiesto un incontro alle Belle Arti: «È stata un'interlocuzione utile e di collaborazione fattiva ha spiegato Laudicina al termine della riunione -; non mancano tutte le autorizzazioni: tutti i lavori fatti sugli immobili avevano infatti il via libera della Soprintendenza. Ora presenteremo istanza di sanatoria, locale per locale, per quelle relative alle concessioni e alle locazioni e loro la valuteranno. Speriamo di sanare al più presto la situazione. L'errore ab origine c'era, ma ricordiamo che il vincolo su Palazzo D'Aronco risale al 2005». Come dire, insomma, che il tempo per accorgersi dell'inadempimento c'era anche in precedenza. La questione si lega in particolare all'affaire Contarena, iniziato nel 2018 e ora arrivato anche al Tar. Ad ottobre di quest'anno, infatti, il Municipio ha deciso di chiudere il contratto con la Spritz Time e di intimare lo sgombero dei locali, motivandolo con i conti non saldati. Dal canto suo, invece, la società ha sottolineato, tra le varie cose, anche il fatto che il contratto è stato stipulato senza l'autorizzazione delle Belle Arti. A decidere, sarà il Tribunale amministrativo che, dopo aver accolto la richiesta di sospensiva della Spritz Time, dovrà valutare nel merito. La mancata autorizzazione del Comune avrà influenze sul ricorso? «Speriamo di no ha concluso Laudicina -. E mi pare inverosimile che ci siano consiglieri di minoranza che difendano debitori del Comune piuttosto che pensare ad entrate che sono di tutti i cittadini».

Alessia Pilotto

