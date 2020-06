(al.pi.) Un grande concerto in piazza Duomo per celebrare la festa dei Santi Ermagora e Fortunato, patroni della città. Sarà il 12 luglio e si tratterà, come ha detto ieri il sindaco Fontanini «del primo grande evento a Udine». «Abbiamo già coinvolto l'istituzione sinfonica regionale ha aggiunto l'assessore alla cultura, Fabrizio Cigolot - che sta organizzando il programma. Sarà un momento di serenità per ritrovarsi come comunità cittadina e scacciare la negatività». Il Comune acquisterà le sedie necessarie e il numero di spettatori, come previsto dalle linee guida nazionali per i concerti all'aperto, dovrà rispettare la soglia massima di mille persone. «Piazza Duomo ha continuato l'assessore - ha tutte le caratteristiche per ospitare eventi. Nel frattempo, è già partito il piano di recupero per il compendio di piazza Venerio». Ogni anno il 12 luglio Udine organizzava, in collaborazione con le categorie, anche la Notte Bianca, che quest'anno probabilmente sarà spostata dato che i saldi slitteranno: «I commercianti ha spiegato l'assessore alle attività produttive, Maurizio Franz - sembrano propendere per inizio agosto». Il Comune, comunque, rimane aperto alla possibilità: «Intanto ha commentato il sindaco - testiamo la sperimentazione delle chiusure temporanee delle strade nei fine settimana e vediamo se le persone parteciperanno; pare ci sia ancora un po' di paura a uscire, anche se Udine presenta una situazione tranquilla».

