LA VICENDA

RUDA Concerto annullato causa coronavirus. Accade a Trivignano Udinese, che lunedì 17 febbraio avrebbe dovuto ospitare l'esibizione di una formazione giovanile in rosa sudcoreana, le Luvoce ladies singers dirette da Kwon Young-Ki, nell'ambito del festival sulle Sacre meditazioni organizzato dal pluripremiato Coro polifonico di Ruda.

LA DECISIONE

Come si legge in una nota pubblicata sul sito della formazione della Bassa, «le autorità sudcoreane, anche dopo una unanime decisione in tal senso delle componenti della formazione corale, non hanno permesso alle coriste di raggiungere l'Italia. Il concerto sarà recuperato a fine estate».

Come spiega il presidente del Polifonico Adriano Pelos, per l'ensemble di Ruda è un doppio dispiacere. Non solo per il rinvio dell'appuntamento, ma anche perché sarebbe stata l'occasione per riabbracciare il direttore del coro coreano, Kwon Young-Ki, in passato studente al conservatorio Tartini di Trieste e componente del complesso friulano, che ha vissuto a lungo nella nostra regione prima di tornare in patria.

IL CORO

«Anche loro sono dispiaciuti, ma le famiglie delle ragazze del coro erano preoccupate per la situazione attuale con il coronavirus e preferiscono che non rischino viaggiando per raggiungere l'Italia, quindi hanno annullato la trasferta. Così abbiamo dovuto cancellare l'appuntamento in cartellone. Speriamo di poterlo recuperare a fine agosto o settembre, una volontà che ha espresso lo stesso Kwon Young-Ki. Speriamo che succeda veramente, ci piacerebbe tantissimo poterlo riabbracciare, oltre che avere un coro internazionale, che ci dà lustro. Lui è stato tanti anni con noi, si era integrato benissimo, ci era dispiaciuto perderlo ma al tempo stesso lo abbiamo incoraggiato a intraprendere la sua strada», spiega Pelos, al timone di un complesso corale che, come ricorda lui stesso, vanta 25 primi premi in concorsi internazionali e più di trenta riconoscimenti, tutti raggiunti sotto la guida di Fabiana Noro, che ha diretto i coristi in tutti i successi del loro ragguardevole palmares.

IL MAESTRO

Dispiaciuto dell'appuntamento mancato con il rientro in Friuli anche lo stesso maestro Kwon: «Era un'occasione per incontrare vecchi amici, vedere luoghi a me cari e per portare in Italia un po' della nostra musica ha detto il maestro Kwon purtroppo le condizioni generali non ci permettono di fare il viaggio. E forse è meglio così». Comunque, il ciclo di concerti promosso dal complesso corale del Polifonico di Ruda e dedicato alle Sacre Meditazioni partirà regolarmente sabato 15 febbraio con il concerto, organizzato a Gradisca d'Isonzo, del Neuer Kammerchor di Heindenheim, che arrivano dalla Germania.

Camilla De Mori

