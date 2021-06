Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

(AL.PI.) Prende il via domani la dodicesima stagione di Cas'Aupa - Dissonanze, che, come da tradizione, punta sui giovani artisti della scena indipendente, da quella locale a quella internazionale. Undici i concerti nell'ambito del programma estivo Social garden: si comincerà con Cactus il 18 giugno; la settimana successiva ci sarà un appuntamento con Far East Film Festival: il 25, al Social Garden arriverà Kiki Hitomi, mentre il 26, ma al...