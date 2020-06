IL PROGETTO

UDINE Un ambiente naturale superlativo, un ampio territorio che ha fatto della pratica dello sport una leva economica importante, sedici Comuni e molte realtà private che stanno collaborando insieme da quasi un decennio e l'agenzia regionale di promozione turistica come regista. È da questi elementi integrati che è nata la proposta per una vacanza Covid free, «bella, nuova e sicura», come l'ha definita l'assessore regionale al Turismo Sergio Bini, presentata ieri a Udine e ruotante attorno al marchio e progetto SportLand, che coinvolge sedici enti locali della pedemontana friulana con capofila Gemona, rappresentata ieri dal sindaco Roberto Revelant. In sintesi, dal 12 luglio al 5 settembre i bambini e i ragazzi dai 6 ai 14 anni provenienti da ogni dove potranno vivere Centri estivi all'insegna dello sport, del divertimento e della cultura nel rispetto di ogni regola anti pandemia. Sono state organizzate 8 settimane, dal lunedì al sabato per complessivi sei pernottamenti a settimana in alberghi a due o tre stelle situati ad Arta Terme, Forgaria, Gemona, Tarcento, Venzone e Villa Santina. I campus saranno aperti anche ai genitori nei weekend. Il fulcro attrattivo dei Campus consiste nelle diverse discipline sportive che si potranno praticare: dalla mountain bike fino all'orienteering sull'altopiano di Monte Prat, a cui si aggiungono gli sport nautici sul Lago dei Tre Comuni, la pesca sportiva nel laghetto di Venzone, l'arrampicata sportiva nelle palestre di Gemona, Osoppo, Villa Santina, Verzegnis, Trasaghis, Cavazzo Carnico, l'atletica sulle piste di Tolmezzo e Gemona, il volo libero sui cieli di Artegna, Montenars, Bordano, Trasaghis, Gemona e Alto Friuli, la pesca nei laghi e nei torrenti, come pure il cicloturismo e le suggestive passeggiate sparse su tutto il territorio. Tante le attività ludiche organizzate da un team di animatori professionisti. La conoscenza del territorio è affidata alle visite ed escursioni organizzate durante la settimana, alla scoperta dei grifoni nel Parco del Cornino, alle grotte di Villanova, ai Roccoli di Montenars, ai musei di fossili di Enemonzo, alla fattoria didattica di Artegna, alle farfalle di Bordano, al Forte di Osoppo e all'aviosuperficie, al museo di Arti e tradizioni popolari di Tolmezzo, al museo Naturalistico di Tarcento, all'ApiCarnia e al Mulin Fàrie di Arta Terme. «È un'iniziativa con un triplice obiettivo: turistico, economico e sociale», ha aggiunto Bini, e lancia ai turisti un messaggio chiaro: «Qui abbiamo gestito la fase emergenziale del Covid in maniera eccellente ed ora siamo in grado di far ripartire il settore turistico». La proposta «sta già riscuotendo l'interesse delle famiglie», ha detto il direttore marketing di PromoTurismoFvg, Bruno Bertero.

Antonella Lanfrit

