L'INDAGINE

UDINE Spostamenti in calo del 26% in Friuli Venezia Giulia a causa dell'emergenza sanitaria legata al Covid-19. Ora, con l'introduzione in zona arancione, la riduzione imposta per decreto farà calare ancora i numeri, ma già rende l'idea dell'effetto pandemia la fotografia scattata dal Rapporto sugli spostamenti della comunità pubblicato da Google allo scopo di mitigare la diffusione del Coronavirus: «Non deve essere usato per finalità di diagnosi, prognosi o cure mediche si legge nella premessa e non deve essere usato per avere indicazioni relative a piani di viaggio personali. I dati indicano come cambiano le visite di luoghi quali negozi di alimentari e parchi in ogni area geografica». Si tratta di una raccolta di grafici ed informazioni su come sono cambiati gli spostamenti durante l'evoluzione della pandemia, per aiutare le autorità sanitarie a prendere decisioni critiche nella lotta al Covid-19. Emerge così che in regione gli spostamenti verso bar, ristoranti, centri commerciali, parchi a tema, musei, biblioteche e cinema sono diminuiti del 26% alla data del 6 novembre scorso mentre quelli verso alimentari e farmacie (anche supermercati, gastronomie, mercati agricoli) sono cresciuti dell'1% così come sono aumentati gli spostamenti verso parchi, porticcioli, spiagge, aree cani, piazze e giardini pubblici dell'8%. Le tendenze degli spostamenti relative a luoghi quali hub del trasporto pubblico, ad esempio stazioni ferroviarie, della metropolitana e degli autobus sono invece diminuite del 26% e del 25% quelle relative ai luoghi di lavoro. Aumentate del 12% le tendenze degli spostamenti verso luoghi residenziali.

UDINE E PORDENONE

Anche il capoluogo friulano segna un -25% rispetto al tempo libero ma un +3% di spostamenti verso alimentari e farmacie e +9% verso i parchi. In calo gli spostamenti verso le stazioni di trasporto pubblico (-25%) e verso i luoghi di lavoro (-19%) mentre il riferimento a zone residenziali segna un +12%. Tempo libero in calo anche a Pordenone (-24%) e qui anche gli spostamenti verso alimentari e farmacie segnano un -2%. Gli spostamenti della comunità in riferimento ai parchi registrano un +19% e le zone residenziali un +10%. Diminuiscono quelli relativi alle stazioni di trasporto pubblico (-22%) e verso i luoghi di lavoro (-20%).

TRIESTE E GORIZIA

Spostamenti per tempo libero all'ingiù (-23%) anche a Gorizia con un +1% riferito ad alimentari e farmacie, +32% riferito ai parchi mentre gli spostamenti verso le stazioni di trasporto pubblico registrano un -32% così come verso i luoghi di lavoro (-24%) mentre le zone residenziali segnano un +12%. Infine nell'Uti giuliana gli spostamenti della comunità per tempo libero registrano un -27%, +4% quelli verso farmacie ed alimentari e +5% verso i parchi mentre anche a Trieste diminuiscono quelli in riferimento alle stazioni (-26%) ma quelli verso le zone residenziali segnano un +14%. Questi rapporti mostrano la variazione delle visite e della durata della permanenza presso luoghi diversi: il valore di riferimento è relativo ad un dato giorno della settimana per il periodo di cinque settimane che va dal 3 gennaio al 6 febbraio 2020. I rapporti mostrano le tendenze nell'arco di diverse settimane con i dati più recenti che risalgono a circa 2-3 giorni prima della data corrente. I dati inclusi nel calcolo dipendono dalle impostazioni degli utenti, dalla connettività e dal fatto che rispettino o meno la soglia relativa alla privacy.

Elisabetta Batic

© RIPRODUZIONE RISERVATA

