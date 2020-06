CONSIGLIO REGIONALE

TRIESTE La Regione ha una legge in più che prevede, tra l'altro, l'aumento delle indennità ai sindaci e la possibilità per i Comuni di procedere con bandi di gara autonomi per assegnare servizi necessari, senza dover passare per la Centrale unica di committenza. Sposta di un anno il divieto di avere slot machine nei locali pubblici vicini a luoghi sensibili, come le scuole, fissa il tetto di 2 milioni per le premialità agli operatori sanitari in prima linea per il Covid e sostiene i servizi educativi estivi anche per i bambini di 3 anni. Ieri sera il Consiglio regionale ha approvato la legge multisettoriale la Omnibus portata in aula dalla Giunta regionale. A favore la maggioranza di Centrodestra, astenuto il Pd, a eccezione del consigliere Enzo Marsilio, che ha votato «no» con M5S e il consigliere di Open Fvg, Furio Honsell. Se per il capogruppo della Lega Mauro Bordin il provvedimento «introduce norme importanti che danno risposta a imprese e famiglie», l'astensione del Pd è motivata dalla considerazione di trovarsi d'innanzi a una legge «di assoluta ordinarietà», come l'ha definita il consigliere Diego Moretti. «Non sono stati fatti sconti sui singoli argomenti - ha affermato Moretti - in alcune occasioni si sarebbe potuto dare vita a norme migliori». Honsell, invece, è stato categorico nella bocciatura perché «non si può gestire una Regione navigando a vista. In questo provvedimento di sono norme utili ma anche emendamenti pericolosi e altri, come quello sullo stadio di Fontanafredda per il Pordenone, che avrebbero richiesto più prudenza». L'esponente di Open Fvg promuove senza esitazione «solo la scelta sulla indennità per i sindaci dei piccoli Comuni». A motivare il no dei pentastellati, soprattutto la proroga sulle slot machine e le «poste puntuali e norme a favore di Comuni amici e ritorno delle auto di rappresentanza a benzina o a diesel». La legge ha oltre 100 articoli. Sono stati approvati anche 16 ordini del giorno sui 26 presentati.

AUTUNNO CALDO

«Le difficoltà affioreranno dopo l'estate e l'autunno che ci attende sarà caldo». È con questa previsione che l'assessore alle Attività produttive Bini ieri sera ha concluso il dibattito sulla legge SostegnoImpresa, approvata all'unanimità. Una norma definita «snella e sintetica, mirata a definire ulteriori interventi a sostegno delle imprese e della attività produttive», ma ancora appartenente alla fase dell'emergenza da Covid 19. A essa, ha anticipato Bini prospettando il difficile autunno, «seguirà una legge organica cui si legheranno i nuovi pilastri del rilancio tra cui il tema della capitalizzazione delle Pmi, l'individuazione dei settori strategici, l'attrazione degli investimenti, la riforma dell'accesso al credito agevolato e l'economia green e sostenibile». Tra i contenuti del testo approvato, l'ampliamento dell'applicazione dell'ex Sabattini e del Fondo sviluppo e la costituzione di un Fondo per il salvataggio e la ristrutturazione di aziende in crisi. Seppure il voto sia stato favorevole da parte di tutto il Consiglio, le opposizioni non hanno taciuto alcune criticità. Il capogruppo del Pd, Sergio Bolzonello ha definito il testo «un limitato insieme di norme per singole criticità emerse a seguito della pandemia»; il capogruppo pentastellato Mauro Capozzella ha trovato «incongruità e criticità di natura giuridica e politica»; Honsell ha definito la legge «importante, ma piuttosto debole». Per il Patto per l'Autonomia «ampia parte delle misure sono condivisibili».

TUTTI PER I CONCERTI

Approvata all'unanimità anche la proposta di legge per il sostegno ai grandi eventi, firmata da Bolzonello: prevede il sostegno al Fondo per l'Audiovisivo e a Film Commission, la possibilità di individuare dieci spazi aperti covid free per grandi eventi estivi dal vivo, l'avvio di meccanismi per agevolare l'acquisizione di liquidità a favore delle imprese del settore.

Antonella Lanfrit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA