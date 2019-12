Con la mediazione contenziosi risolti in meno di 3 mesi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'ANALISIUDINE Controversie civili e commerciali sempre più risolte attraverso l'istituto della mediazione in regione e molto interesse a conoscere ancor più approfonditamente la pratica che dal 2011 è possibile con l'Organismo di mediazione della Camera di Commercio di Pordenone-Udine. È quanto ha rivelato l'appuntamento organizzato dall'ente camerale, in collaborazione con Ordini e Collegi professionali e Scuola superiore di Magistratura, per fare il punto sull'attività di un istituto che dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2019 ha...