Con la gamba nella lama della motozappa: grave

(Pt) Grave infortunio sul lavoro nel primo pomeriggio di ieri a Chiusaforte dove un uomo di 50 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava fresando un terreno per conto terzi utilizzando una motozappa. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della locale stazione, l'operaio - che vive a Chiusaforte - è rimasto incastrato nella lama del macchinario con una gamba. Sul posto, dopo la chiamata di aiuto al numero unico per le emergenze, il Nue 112, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di una...