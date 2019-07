Con Inail e Inps tutelati i guardiani delle dighe

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Tra le vigilanze di un certo rilievo del 2018, particolarmente significativa l'attività dell'Ispettorato del lavoro di Udine e Pordenone che ha riguardato la tutela dei lavoratori impiegati nel servizio di guardiania per le dighe. Il controllo, in collaborazione con Inps e Inail, ha riguardato 12 posizioni. Sono state poi istruite ulteriori due pratiche complesse in materia di corretta applicazione del contratto collettivo di riferimento. In un caso, condotto assieme all'Inps, si è contestata l'errata applicazione di un contratto...