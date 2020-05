COMMERCIO

UDINE «Alcuni protocolli di sicurezza non sono stati ancora firmati perché semplicemente era inutile venissero sottoscritti per le attività che erano ancora chiuse. Troppo alto il rischio che le prescrizioni cambiassero ogni giorno. Ci siamo quindi preoccupati e concentrati su quelle che potevano lavorare. Man mano che le varie attività hanno aperto, siamo tempestivamente intervenuti per fornire tutte le indicazioni. L'ultimo Dpcm ha facilitato le cose e ci ha permesso di affinare il lavoro. Almeno adesso abbiamo una stella da seguire».

Massimo Giordano, direttore regionale di Confcommercio Fvg, è convinto che questo contribuirà ad accelerare la fase 2 in regione, anche in vista della possibile riapertura fissata per il 18 maggio. Fondamentale, infatti, è riuscire a coniugare la tutela della salute dei lavorati e dei cittadini attraverso le «linee guida per la ripresa delle attività lavorative in sicurezza sul territorio regionale a seguito emergenza epidemiologica Covid-19. Se la data sarà confermata - spiega - noi saremo pronti a fornire tutte le informazioni alle imprese».

DA ROMA AL FRIULI

Così mentre le linee guida regionali saranno fondamentali perché «saranno il punto di riferimento per l'intera economia», poi bisognerà pensare ai singoli protocolli. «Dall'accordo regionale discenderanno i singoli protocolli di filiera che cambieranno da settore a settore in funzione degli accordi che ci saranno». Giordano pone l'accento sul fatto che nella comunicazione inoltrata da Confcommercio Fvg alla Regione due siano stati i pilastri fondamentali su cui lavorare: la tutela del lavoratore e quella del cliente. «Abbiamo cercato, e la Regione è stata sensibile a questo, di far inserire procedure che non solo tutelassero tutti, ma che fossero compatibili anche per evitare costi inutili a carico dei datori di lavoro».

I COSTI DELL'IGIENE

Un chiaro esempio riguarda la tanto discussa sanificazione dei locali di cui tanto si è parlato e da molti ritenuta inutile considerato che le attività sono chiuse dall'inizio pandemia. «Mi preme sottolineare che c'è differenza tra igIenizzazione e sanificazione. La prima significa usare prodotti specifici, anche più volte al giorno, per mantenere continuamente alto il livello di sicurezza all'interno dell'ambiente. Può essere fatta da personale interno e ha un costo ridotto che si limita al prodotto. Sanificare, invece può prevedere l'intervento di una ditta esterna, ma va effettuato solo nel caso in cui il locale abbia avuto al suo interno una positività». In questo ultimo caso è difficile stabilire in costo, tante sono le variabili in gioco come il tipo di procedura utilizzata, la grandezza dell'ambiente, la presenza o meno di materiali particolari anche se per un bar di medie dimensioni il costo può aggirarsi anche su diverse centinaia di euro. «Si rischia di mettere ulteriormente in difficoltà le imprese con il rischio davvero che non convenga riaprire più». Il rischio più grande, infatti, è proprio questo: che molte delle attività che sono chiuse, circa nove su dieci a livello regionale, non rialzi più la serranda. Per questo Giordano chiede procedure semplici, facilmente realizzabili e a costi limitati su cui sarà un comitato territoriale paritetico a vigilare «monitorando il buon andamento della situazione sicurezza. Anche nelle piccole e piccolissime imprese».

AIUTO DALLA REGIONE

Il Friuli Venezia Giulia è orientato a fissare l'avvio dei saldi di fine stagione al primo agosto, ha spiegato l'assessore Sergio Emidio Bini al termine della riunione della Commissione Attività produttive della Conferenza delle Regioni. «Sul punto ci confronteremo con le categorie economiche ma al momento siamo allineati con la maggioranza delle altre Regioni, tra cui il Veneto, nel posticipare di un mese i saldi stagionali facendoli partire sabato 1 agosto, congiuntamente al divieto di avviare attività promozionali nei trenta giorni precedenti. Ciò che conta - ha sottolineato - è evitare comportamenti disomogenei tra Regioni e soprattutto tra Regioni contigue, con l'obiettivo di contenere fenomeni di esodo commerciale, con cittadini che si recano a fare acquisti altrove».

Tiziano Gualtieri

