Con il reddito di cittadinanza meno ospiti alla mensa dei poveri

IL SERVIZIOUDINE Porte aperte alla mensa diocesana di via Ronchi, domenica prossima, in occasione della Giornata mondiale della povertà (dalle 8.30 alle 10 e dalle 13.30 alle 17). «Abbiamo scelto di farlo proprio il 17 novembre - spiega Alberto Barone della Caritas - perché volevamo aprire le porte della mensa alla città. Riteniamo che la mensa sia essa stessa una porta aperta: è sempre possibile venire a parlare da noi, per fare volontariato e impegnarsi. Ma domenica vorremmo descrivere ai cittadini interessati quello che facciamo». Le...