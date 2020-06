L'ANALISI

UDINE Dopo averlo toccato con mano, arrivano i numeri a certificare ciò che il lockdown ha provocato in Friuli Venezia Giulia nell'occupazione: -25,4% di assunzioni nel primo trimestre rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, circoscrivendo l'analisi al settore privato, esclusa l'agricoltura. Ha messo insieme i dati per dare una visione complessiva e dettagliata allo stesso tempo il ricercatore dell'Ires, Alessandro russo, elaborando dati Inps. La flessione delle assunzioni hanno riguardato tutte le tipologie di contratto ed è stata particolarmente accentuata per i rapporti a termine in particolare per le assunzioni in somministrazione (-39,1%) e per quelle stagionali (-33,9%). Un fenomeno che riflette l'impatto immediato e pesantissimo che la pandemia Covid-19 ha generato sulle attività legate al turismo, all'ospitalità, alla ristorazione e al commercio, proprio all'inizio della bella stagione. Calano, ma in maniera più contenuta i contratti a tempo indeterminato (-9,7%) e di apprendistato, -13,1 per cento. Scendendo nel dettaglio, è stato il mese di marzo ad affossare l'occupazione, dimezzata rispetto allo stesso mese del 2019: - 48,9%, pari a quasi 5.700 unità in meno, per effetto dell'emergenza. Le assunzioni stagionali e con contratti di lavoro intermittente, a marzo hanno evidenziato i risultati peggiori (63,6% e -59,4%), ed «è prevedibile che la dinamica dei mesi successivi risentirà ancora pesantemente dell'emergenza sanitaria», afferma il ricercatore.

INTERMITTENTE

Il ricorso al lavoro intermittente era aumentato negli ultimi anni, in particolare dopo la soppressione dei voucher nel 2017, e riguarda prevalentemente i giovani e le donne. Si tratta di una tipologia contrattuale mediante la quale una persona si mette a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgerla in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. Di contro al blocco delle assunzioni, nel primo trimestre 2020 sono rimaste sostanzialmente stabili le cessazioni dei rapporti di lavoro nel confronto dell'anno precedente, anzi con una lieve contrazione dello 0,8%. Nello specifico c'è stato un netto incremento delle cessazioni stagionali (+37,4%), compensato da un rilevante calo di quelle dei rapporti in somministrazione (-12,3%). Per quanto concerne le motivazioni delle cessazioni, è rimasto praticamente invariato il numero di quelle di natura economica, anche per effetto del blocco dei licenziamenti introdotto dal Governo con il Decreto del 17 marzo «Cura Italia». È evidente che una volta terminato il divieto dei licenziamenti è probabile un «significativo aumento» delle cessazioni di lavoro, osserva il ricercatore. A meno che, ovviamente, la ripresa economica non dia segnali importanti. Diminuito il numero di variazioni contrattuali (-21,5%), soprattutto passaggi da tempo determinato a indeterminato. Nonostante gli strumenti a salvaguardia dell'occupazione messi in atto allo scoppiare della crisi generata dalla pandemia, nei primi 4 mesi del 2020 sono aumentate su base annua le domande di disoccupazione.

NASPI

Le prestazioni Naspi, Nuova assicurazione sociale per l'impiego, in regione sono passate da 10.346 a 11.733 (+13,4%, di poco inferiore al +14,8% registrato a livello nazionale), a riprova della fase di difficoltà del mercato del lavoro. Soprattutto se si ricorda che la Naspi è una prestazione erogata a favore dei lavoratori dipendenti a eccezione di quelli dell'agricoltura e del pubblico impiego - che abbiano perso involontariamente l'occupazione.

Antonella Lanfrit

