Con il frico solidale raccolti 2mila euro

GASTRONOMIAUDINE Un frico più che buono, buonissimo. E non solo perché a base di Montasio Dop, ma perché ha aiutato a fare del bene. Quello preparato domenica scorsa, nell'ambito di Friuli Doc ha permesso di raccogliere la somma di quasi duemila euro a favore dell'Associazione La Nostra Famiglia, la onlus che si dedica alla cura e alla riabilitazione delle persone con disabilità, soprattutto in età evolutiva. Anima dell'iniziativa il Consorzio di tutela del formaggio Montasio Dop che in collaborazione con i volontari del Gruppo Amici de...