Con i piedi nel vuoto al quinto piano I carabinieri salvano una donna

IL SALVATAGGIOUDINE Gli uomini dell'Arma hanno evitato che una giovane donna compisse un gesto estremo in un momento di sconforto. La trentenne udinese, senza un'occupazione ed in preda ad una crisi depressiva è stata infatti salvata dai Carabinieri da un tentativo di suicidio e affidata alle cure dei sanitari.È successo intorno alle 18 di mercoledì sera in centro a Udine. Alcuni passanti hanno notato la donna alla finestra di un appartamento al quinto piano di un condominio, che si trovava con le gambe penzoloni nel vuoto.Immediatamente i...