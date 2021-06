Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SCUOLAUDINE Un intervento di oltre 2 milioni di euro e due anni di lavoro per rendere la scuola primaria Pascoli più sicura e più ecologica. Dopo la Alberti e la Zorutti, ieri il Comune ha dato il via al terzo cantiere che riguarda le strutture scolastiche: a occuparsi della sistemazione dell'edificio di via Pordenone, uno dei più grandi della città, saranno le ditte Gerometta di Spilimbergo e Cella Costruzioni di Coseano. L'edificio,...