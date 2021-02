LA VICENDA

TOLMEZZO Non c'è una guida per la nuova comunità della Carnia, erede dell'Uti. Venerdì si è tenuta l'assemblea dei sindaci dei 28 comuni. Un'assemblea particolarmente tesa, alla quale si era presentati divisi due gruppi di primi cittadini, trasversali politicamente alle varie forze politiche. Da un lato i sostenitori del presidente uscente dell'Uti, Francesco Brollo, sindaco di Tolmezzo. Dall'altro Daniele Ariis, sindaco di Raveo e membro del comitato esecutivo dell'ente comprensoriale. Dopo un acceso confronto tra gli amministratori locali, al momento del voto Ariis ha dichiarato di ritirare la propria candidatura. A quel punto si è comunque andati alla conta (con 27 su 28 sindaci o loro delegati presenti) e Brollo, unico candidato in lizza, ha raccolto 11 voti mentre sono state 16 le astensioni. Non avendo la maggioranza relativa (ne servivano 15) Brollo non è stato eletto e l'assemblea quindi si è chiusa, rinviando il tutto ad una nuova assemblea. «È grave come il presidente uscente dell'Uti abbia antepostola sua ambizione personale all'unità del territorio», ha detto Massimo Mentil, sindaco di Paluzza (Pd). «Il ritiro della propria candidatura da parte di Daniele Ariis era proprio indirizzato ad un'apertura, essendo evidente la frattura creatasi tra i sindaci carnici. Brollo, a cui mi sono rivolto politicamente e non personalmente, ha deciso invece di andare avanti comunque, ottenendo il solo appoggio di quei sindaci che sono chiaramente espressione della Lega e di Forza Italia. Le 16 astensioni di tutti gli altri sindaci hanno un significato politico chiaro ovvero il tentativo e la volontà di tenere unito il territorio. Prendiamo atto del passaggio del sindaco Brollo nelle file del centrodestra regionale».

