Tira aria di rivolta fra i sindaci. Al centro delle polemiche sempre il nodo della comunicazione dei dati sulle persone contagiate, in quarantena o in isolamento domiciliare. «Grazie alla direttiva della Regione che abbiamo sollecitato ha detto il segretario dell'Anci Alessandro Fabbro a Pordenone arrivano tutti i dati, mentre in provincia di Udine c'è una situazione a macchia di leopardo. Ieri ho parlato con il direttore generale dell'Azienda Friuli centrale Massimo Braganti che si è reso disponibile a risolvere i problemi». Il problema, spiega il sindaco di Pasian di Prato Andrea Pozzo, è legato soprattutto agli interventi della Protezione civile: «Ora i volontari operano a pieno regime e lo stanno facendo al buio». Proprio a Pasian di Prato, dove c'è uno dei centri di quarantena per Covid-19 a ieri sera il sindaco non sapeva il numero esatto dei contagiati. «Abbiamo già fatto la richiesta dei dati e oggi abbiamo mandato un sollecito. Sono sicuro che domani gli elenchi arriveranno. Ormai questo tipo di informazione non può più essere taciuta. Che non accampino scuse sulla privacy, che ora non c'entra». Ancor più imbufalito Franco Lenarduzzi (Ruda): «Ufficialmente non c'è un sistema che trasmetta ufficialmente i dati, li otteniamo a livello quasi informale. Così domenica ho saputo che abbiamo 4 positivi. Anche a Cervignano hanno lo stesso nodo». Ma anche chi, i dati, li riceve, non è soddisfatto. A Tavagnacco Moreno Lirutti diceva di averli ricevuti per la prima volta ieri, «ma sono molto spannometrici». In altri comuni ci sono sindaci che segnalano casi paradossali come la moglie, in malattia per i fatti suoi, segnata in quarantena come il marito per errore. A Pradamano il sindaco Enrico Mossenta ha iniziato a ricevere i dati «da sabato, ma non sono precisi: i dati aggiornati al 22, extra casa di riposo, parlavano di 12 in quarantena e isolamento, ma le quarantene sono tutte già scadute». (Cdm)

