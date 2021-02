IN CONSIGLIO

UDINE Il consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per la concessione del patrocinio: la grossa novità è che ad avere l'ultima parola sarà il primo cittadino, un punto che ha scatenato qualche malumore nel Pd. Una discrezionalità che il consigliere dem Carlo Giacomello considera eccessiva: «Trovo più corretto che venga deciso a livello di giunta ha commentato -. Lasciare questa unilateralità al sindaco penso vada oltre il suo compito, soprattutto per alcuni eventi che toccano argomenti delicati». A Giacomello, ha risposto lo stesso Pietro Fontanini: «Penso sia corretto che il sindaco abbia il compito di dare o negare il patrocinio ha detto -, dato che è il responsabile a livello giuridico di tutti gli atti del Comune ed è espressione ultima della maggioranza che ha vinto le elezioni. Giacomello cita episodi del passato, forse intende il Gay pride: questa amministrazione e questo sindaco non concederebbero mai il patrocinio a quell'iniziativa». Il Consiglio ha anche approvato all'unanimità un odg presentato dalla capogruppo del M5s, Maria Rosaria Capozzi, per cercare di mantenere le nuove tariffe di occupazione del suolo pubblico al livello attuale o inferiore. Entro qualche mese, infatti, Osap e Cosap saranno sostituite da un canone unico. «È un momento critico ha commentato Capozzi -, e tutte le attenzioni debbono essere indirizzate al sollievo dei problemi dovuti all'emergenza sanitaria che il Paese sta vivendo e per i quali commercianti operanti in tutti i settori, esercenti attività di ristorazione, professionisti e lavoratori autonomi versano in condizioni di profonda incertezza. In Consiglio è stato colto lo spirito che sottendeva il mio odg, ovvero quello di andare incontro a quelle categorie che stanno affrontando giornalmente le difficoltà che questa pandemia ha creato e che vivono costantemente nell'incertezza dell'apertura della propria attività. Considerando la limitata capacità di uso degli spazi al chiuso, auspico che questa proposta, sempre che vi siano le condizioni per accoglierla, possa sopperire in minima parte al consistente calo di clientela».

