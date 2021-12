COMUNE

UDINE Ci sono le opere pubbliche, certo, ma soprattutto ci sono le iniziative di politica ambientale e culturale e l'orgoglio di non aver aumentato la pressione fiscale. Il sindaco Pietro Fontanini chiude l'anno con soddisfazione: «E guardiamo con grande fiducia al 2022, certi di mantenere questo trend e di dare ai cittadini i migliori servizi che l'amministrazione pubblica può fornire al territorio». Il primo cittadino ha puntato soprattutto su tre operazioni: la prima grande mostra internazionale a Casa Cavazzini, il porta a porta e i boschi urbani. «È stato un anno difficile, ancora segnato dalla pandemia, ma comunque un anno di grandi lavori. L'elemento significante è l'esposizione La Mostra dell'Infinito sta dando presenze importanti. È una scommessa che abbiamo vinto, una promessa che abbiamo mantenuto e non sarà una tantum: la organizzeremo anche nel 2022. L'altra novità è l'ambiente. Sembra che questo sia un monopolio della sinistra, ma questa giunta, che non è di sinistra, ha fatto due cose significative: ha potenziato la differenziata, dal 66 al 75% e ha creato il primo bosco urbano in Fvg, nel quartiere Aurora: 1200 nuove piante, che nei prossimi mesi arriveranno a oltre 5mila. Un altro bosco urbano sarà creato alla ex Piave. Qualcuno vuole dipingerci come persone contrarie agli alberi, ma entro il 2023 supereremo le 10mila piantumazioni. Abbiamo fatto partire il car sharing. Ci aspettiamo anche l'aiuto di Arriva Udine per la fornitura di bus elettrici che abbasseranno l'inquinamento in città. Uno degli aspetti che qualifica questa amministrazione è l'attenzione all'ambiente. Infine, il nuovo bilancio non prevede alcun aumento di tasse e tariffe: non abbiamo chiesto soldi in più ai cittadini, pur mantenendo i servizi allo stesso livello». Sul tema dell'ambiente è intervenuta anche la delegata Silvana Olivotto (che ha ricordato i correttivi apportati al porta a porta per esigenze particolari, come le 5 isole ecologiche in alcune aree ad alta densità abitativa), mentre sul bilancio l'assessore Francesca Laudicina ha specificato le misure messe in campo per attutire i colpi della pandemia sulle attività economiche: «Questa amministrazione è riuscita a tenere la barra dritta, dimostrando vicinanza a chi è in difficoltà. Il Comune sarà sempre vicina agli udinesi senza lasciare nessuno indietro». Su Facebook il messaggio del sindaco: «Si avvicina Natale e anche il 2022. Vi faccio tanti auguri di buone feste, passatele in serenità, non pensate troppo al coronavirus, ma state attenti e vaccinatevi».

Tra i successi elencati, ci sono poi alcuni grandi progetti di riqualificazione urbanistica, sottolineati dall'assessore Giulia Manzan: «Ricordiamo le varianti per la bonifica e il recupero della ex Bertoli, che pareva impossibile, la partecipazione ai bandi, grazie ai quali abbiamo ottenuto 15 milioni per la rigenerazione di San Domenico, e l'attività sul Peba». Non poteva mancare il tema della sicurezza, con il nuovo presidio della Polizia locale in Borgo Stazione, l'unità cinofila, l'aumento del personale (ora 75 unità più 9 amministrativi, ma verranno assunti altri 9 agenti nel 2022). «Tutte iniziative ha detto l'assessore Alessandro Ciani -, che una giunta di sinistra non avrebbe mai messo in atto».

